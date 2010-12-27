Продажи автомобилей в ноябре побили трехлетий рекорд для Петербурга

За последний осенний месяц 2017 года в Северной столице продали более 13 тысяч машин. Это стало рекордом для автомобильного рынка города за почти три года.

За ноябрь автодилеры продали в Петербурге 13 485 машин. Это на 22% больше, чем в одиннадцатом месяце 2016 года. Уже третий месяц подряд продажи автомобилей превышают 13 тысяч. Второй раз за месяц пять брендов реализовали в Северной столице более тысячи авто. Ноябрь стал рекордным для рынка почти за три года.

Всего же за 11 месяцев года прожали 123,3 тысячи новых легковых и легких коммерческих машин. Это больше на 15% чем за неполный 2016 год.

Эксперты "Auto-Dealer-СПб" отмечают, что авторынок Петербурга продолжает показывать более высокую динамику по сравнению с общим объемом продаж в России.