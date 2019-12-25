В ноябре на красной ветке будет ходить поезд "Балтиец"

Работники проверяют состав на более чем 200 параметров.

В начале ноябре будет ходить поезд "Балтиец" на красной ветке. Об этом сообщили на сайте метрополитена Петербурга.

Работники проверяют состав на более чем 200 параметров. По словам заместителя начальника метрополитена Игоря Шлендова, обкатка идёт в соответствии с графиком. Поезд проходит испытания "под весом" — в каждом вагоне разместили мешки с песком общей массой от 19 до 25 тонн. Всего в электродепо "Автово" привезли уже два "Балтийца". На втором составе начались пусконаладочные работы.

Ранее Смольный запросил дополнительные 8 млрд рублей на строительство метро. Средства пойдут на проектирование и строительство двух участков подземки.

Фото: piter.tv

