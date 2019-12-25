В Приморском районе до конца года откроют семь новых детсадов

Также району достанется пять новых школ.

До конца 2021 года в Приморском районе Петербурга откроют семь новых детских садиков. Подробности рассказали в пресс-службе Смольного 27 марта.

Сразу два садика на 140 мест каждый расположились в ЖК "Новоорловский" на Суздальском шоссе, их открытие запланировано на грядущие апрель и сентябрь. Отмечается, что застройщик данного комплекса ранее безвозмездно передал городу школу на 820 мест. Еще один детсад на 190 детей строится в ЖК "Золотая гавань" на Яхтенной, работы в учреждении с бассейном, залами для занятий гимнастикой и музыкой завершат к 1 июня. Здание оказалось проблемным и строилось пять лет, пережив смену трех подрядчиков. Заканчивать работы в садике взялась компания "Трест 68".

Новые районные садики встретят в общей сложности 1100 малышей. Два учреждения для дошколят уже построены и оснащаются оборудованием в ЖК "Чистое небо", еще два достраиваются в ЖК "Ультра Сити" на проспекте Королева и в ЖК "Приморский квартал" на Коломяжском. Кроме того, к началу осени Приморский район получит сразу пять новых школ: в ЖК "Шуваловский", ЖК "Юбилейный квартал", ЖК "Артлайн", а также на углу проспекта Оптиков и Туристской улицы.

Фото: Telegram / "Пул 78"