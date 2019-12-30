В новогоднюю ночь трое подростков госпитализированы с отравлением

Двое из них перепили алкоголь.

В Петербурге и Ленобласти несколько подростков попали в больницу в новогоднюю ночь, рассказало АН "Оперативное прикрытие".

Так, 1 января около четырех часов утра из Колпино в Детскую больницу №5 имени Филатова забрали 14-летнего мальчика. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением неизвестным веществом. Он рассказал врачам, что со своими друзьями пил виски и ликер. Что было дальше – подросток не помнит.

В ту же больницу из квартиры на Поэтическом бульваре доставила 16-летнюю девушку. Пациентка находится в реанимации с признаками острого ингаляционного отравления.

Также около четырех часов утра в Лужскую больницу был доставлен 16-летний подросток в коме. Врачи подозревают у юноши признаки употребления алкоголя, однако ервокурсник агропромышленного техникума этот факт отрицает.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти умерла 10-месячная девочка, съев что-то с новогоднего стола.

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