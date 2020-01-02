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В новогоднюю ночь "Лахта Центр" превратится в огромную елку

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Это будет самая высокая новогодняя елка в мире.

Небоскреб "Лахта Центр" на всю ночь зажжется праздничным освещением. Об этом сообщила в канун Нового года пресс-служба комплекса.

В ребрах башни от первого этажа до самого шпиля расположились около 20 тысяч светильников. Они будут зажигать огни на "Лахта Центре" во все праздничные дни по различным сценариям. На Рождественскую ночь небоскреб покажет свой особенный наряд.

На медиафасаде небоскреба уже развернулась снежная праздничная открытка.

Ранее мы рассказали, что башню нарекли самым экологичным зданием планеты.

Видео: Лахта Центр / VK

 

Теги: елка, лахта центр, небоскреб, новый год, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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