Небоскреб "Лахта Центр" стал самым экологичным на Западе

По итогам уходящего года башня "Лахта Центра" вошла в пятерку самых больших "зеленых" зданий планеты, сообщается в официальной группе небоскреба "ВКонтакте".

Отмечается, что на сегодняшний день в мировой высшей лиге супертоллов есть всего пять зданий, достигших максимального уровня Platinum в основной международной системе экологической сертификации супервысоких - LEED. Столь высокого экологического рейтинга сложно достичь для здания такого размера.

Однако "Лахта Центру" удалось сохранить размер и экологичность. Поэтому, здание признано самым экологичным среди высоток на Западе.

Ранее на Piter.TV: в "Лахта Центре" рассказали о самой популярной точке для фотографирования с видом на башню.

Фото: лахта центр/вк