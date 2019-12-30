В новогодние праздники автобусы до Пулково перевезли более 320 тысяч пассажиров

Поток на 10% увеличился по сравнению с прошлым годом.

За новогодние праздники автобусы Петербурга перевезли до аэропорта "Пулково" более 320 тысяч человек.Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Пассажиравтотранс". По данным специалистов, этот показатель на десять процентов превышает уровень за аналогичный период в прошлом году.

Город с воздушными воротами соединяют маршруты общественного транспорта под номерами 39 и 39Э. Данные об увеличении пассажиропотока взяты за период с 26 декабря 2019 года по 9 января 2020 года. Все автобусы работали в штатном режиме, без перебоев. Каждое транспортное средство рассчитано на перевозку до 170 человек.

Напомним, что в конце прошлого года "Пассажиравтотранс" обновил автобусный парк. На данную линию направили автобусы с несколькими валидаторами для приема банковских карт, а также зарядными устройствами и онлайн-табло с расписанием вылетов из аэропорта.

Ранее Piter.tv писал о том, что бегуны перекроют движение по Петербургскому шоссе в воскресенье.

Фото: Piter.tv

