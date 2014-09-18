В новогодние праздники авиакомпания "Россия" увеличила количество рейсов из Петербурга

Так, 29 декабря самолет отправится в Сочи, 30 декабря - Архангельск, Калининград, Краснодар, Мурманск, Пермь, Самару, Сочи, Сургут, Сыктывкар, Уфу и Челябинск.

В среду, 15 декабря, авиакомпания "Россия" увеличила количество рейсов из Петербурга. В новогодние праздники дополнительные полеты будут выполняться по 12 направлениями, передает пресс-служба авиакомпании.

Так, 29 декабря самолет отправится в Сочи, 30 декабря - Архангельск, Калининград, Краснодар, Мурманск, Пермь, Самару, Сочи, Сургут, Сыктывкар, Уфу и Челябинск. Дополнительные рейсы 31 декабря - Калининград, Краснодар, Мурманск, Тюмень, Уфу и Челябинск.

В воскресенье, 2 января, воздушные судна отправятся в Сочи, а 8 января в Калининград, Краснодар, Мурманск, Самару, Сочи, Сыктывкар, Уфу и Челябинск. Из Пулково 9 января в Калининград, Краснодар, Мурманск, Сочи и Челябинск.

В январе этого года начали снимать ограничения по седьмой степени свободы воздуха для полетов иностранных авиакомпаний в Петербург сроком на 5 лет. Благодаря этому удалось увеличить число международных рейсов через Пулково, добавляют в комитете по транспорту.

Ранее первый рейс из Петербурга в Софию в режиме открытого неба состоится 15 декабря. Рейсы в Софию станут "первой ласточкой" масштабной программы. Полеты будут осуществляться по средам и субботам. Стоимость билетов — от 50 долларов.

Фото: Piter.tv

