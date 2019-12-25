В ночных пожарах в Ленобласти погибли три человека

Для ликвидации огня задействовали 24 человека и 6 единиц специальной техники.

В ночь на субботу, 2 мая, в Ленобласти тушили сразу несколько пожаров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В пожаре в поселке Сапёрное Приозерского района погибли двое мужчин 40-ка и 67-ми лет. Для ликвидации огня пришлось задействовать 14 человек и 4 единицы специальной техники.

Еще одного погибшего обнаружили после пожара в деревне Чирковицы Волосовского района. Неизвестный погиб под завалами обрушившейся крыши. Для тушения пламени потребовалось 10 человек и 2 единицы специальной техники.

Ранее мы писали, что в результате пожара в Петербурге погибли два человека.

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