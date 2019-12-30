В ночь на Рождество будет работать троллейбус №37

Маршрут будет дополнительно работать в 2020 году в ночь на Пасху, 2 мая, на День Победы, в "Ночь музеев", на День города и на "Алые паруса".

Петербургский "Горэлектротранс" объявил, что жители юго-запада Петербурга смогут передвигаться на троллейбусе №37 в ночное время по определенным датам в 2020 году. Маршрут работал в первую ночь нового года, а теперь – и в рождественскую ночь, с 6 на 7 января. Интервал движения с полуночи до шести утра составит полчаса. После этого времени троллейбус будет работать по обычному расписанию.

Отметим что маршрут троллейбуса №37 проходит от станции метро "Проспект Ветеранов" по проспекту Ветеранов до улицы Пионерстроя.

В 2020 году троллейбус №37 будет ездить по ночам перед Пасхой (ночь на 19 апреля), в ночь на 2 мая, после Дня Победы (в ночь на 10 мая), в "Ночь музеев", после 27 мая (День города) и дня праздника выпускников "Алые паруса".

Ранее мы сообщали о том, что "Горэлектротранс" нашел поставщика 55 троллейбусов.

Фото: Pixabay