В ночь на 5 июня в Петербурге проведут акцию "Поющие мосты"

Во время шоу горожане услышат Концерт для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

В ночь на воскресенье, 5 июня, Дворцовый мост разведут под музыку известных композиторов. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Во время шоу горожане услышат известные композиции российских авторов. Так, можно будет насладиться следующими произведениями: Концерт для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского, увертюра к опере "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова, Симфония №3 и Симфония №5 Чайковского. Кроме того, петербуржцы смогут услышать вальс из музыки к драме Пушкина "Метель" Георгия Свиридова, Симфонию №1 Сергея Прокофьева, па-де-де из балета "Щелкунчик" Чайковского и "Гимн великому городу" Рейнгольда Глиэра.

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Фото: Википедия