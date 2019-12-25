В нескольких районах Петербурга убрали незаконные прилавки с 23 участков

Рейды Комитета по контролю за имуществом состоялись в семи районах города.

Сотрудники Комитета по по контролю за имуществом Петербурга освободили 23 земельных участка от незаконных прилавков в ходе рейдов в 7-ми районах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Боролись с нелегальной торговлей фруктов и ягод в пределах Центрального, Фрунзенского, Выборгского, Красносельского, Приморского, Калининского и Кировского районов. Специалисты ликвидировали с участков стеллажи а также коробки и ящики. Основные работы прошли у метро "Озерки", "Ленинский проспект", "Кировский завод" и "Академическая".

Всех нарушителей, организовавших продажу в непредусмотренных законом местах, привлекут к административной ответственности.

Ранее мы сообщили о том, что в двух районах Петербурга сносят торговые павильоны.

Фото: Пресс-служба ККИ Петербурга