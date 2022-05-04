Жители столицы увидели над Красной площадью российские самолеты и вертолеты.

В небе над Москвой прошла репетиция авиационной части парада Победы. Об этом рассказали журналист "РИА Новостей". Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале информационного агентства. В СМИ уточнили, что над Красной площадью пролетели экипажи стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160 "Белый лебедь" в паре с заправщиком Ил-78. Также замечены в воздухе истребители Су-35С и МиГ-31, новейшие воздушные средства пятого поколения Су-57 и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

В мероприятии задействован российский пункт управления Ил-80, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8, а также самый большой транспортный вертолет в мире — Ми-26. Впервые в истории страны восемь боевых воздушных машин МиГ-29СМТ пролетели в полетном порядке в виде буквы "Z" в поддержку российских военных, участвующих в специальной операции на территории Украины. Тренировка завершилась девяткой истребителей из групп "Русские витязи" и "Стрижи". Пилоты выстроившись в фигуру "Кубинский бриллиант".

В общей сложности в военном параде, приуроченном к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, военные задействуют 77 самолетов и вертолетов.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости