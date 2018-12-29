В населенных пунктах Гатчинского района вновь появились электричество и вода

Сбои с подачей электричества и воды произошли из-за аварии на электролинии.

В двух деревнях в Гатчинском районе Ленобласти восстановили электроснабжение и подачу воды. Об этом сообщает информационное агентство "47News".

Электроснабжение в деревнях Вохоново и Кирилловское восстановлено в полном объеме. Сообщили в Ленэнерго

Отметим, в деревне Вохоново Гатчинского района систематически продолжались перебои с подачей электроэнергии. Из-за отсутствия электричества в населенном пункте не было и воды. Сбои с подачей электричества и воды произошли из-за аварии на электролинии.

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Источник: информационное агентство "47News"