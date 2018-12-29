В населенных пунктах Гатчинского района вновь появились электричество и вода

В двух деревнях в Гатчинском районе Ленобласти восстановили электроснабжение и подачу воды. Об этом сообщает информационное агентство "47News".
Электроснабжение в деревнях Вохоново и Кирилловское восстановлено в полном объеме.
Сообщили в Ленэнерго
Отметим, в деревне Вохоново Гатчинского района систематически продолжались перебои с подачей электроэнергии. Из-за отсутствия электричества в населенном пункте не было и воды. Сбои с подачей электричества и воды произошли из-за аварии на электролинии.
Ранее в Piter.TV: В Выборгском районе пытаются найти спасённого тюленёнка для оказания медицинской помощи
Источник: информационное агентство "47News"
Оставить комментарий