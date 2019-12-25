Изоляцию предписано соблюдать 3136 горожанам.

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что в начале недели в Петербурге проверили на коронавирус 11 тысяч человек. Об этом сообщают в Смольном.

Отмечается, что за последние сутки в Петербурге сняли ограничения с 204 граждан. При этом самоизоляцию обязаны соблюдать 3136 петербуржцев.

О прибытии из другой страны сообщили 38 человек. Кроме того, петербуржцы 220 раз обратились на горячую линию с просьбой оказать помощь.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки в Петербурге выявили 369 новых случая коронавируса.

Фото:pixabay