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В начале недели в Ленобласти выпадет снег, а дороги покроются льдом
Сегодня, 18:01
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В начале недели в Ленобласти выпадет снег, а дороги покроются льдом

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Ночью в некоторых районах подморозит до -15 градусов.

В Ленобласти в понедельник, 21 ноября, снова ожидается небольшой снегопад. В регионе будет морозно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

Днем подует юго-восточный, восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Ночью столбики термометров покажут -5...-10 градусов. В некоторых районах подморозит до -15 градусов. Днем температура воздуха составит -3...-8 градусов.

 На дорогах гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее на Piter.tv: петербуржцев предупредили о гололедице в понедельник.

Фото: Pxhere

Теги: заморозки, климат, ленобласть, мчс, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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