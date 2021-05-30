В начале недели в Ленобласти выпадет снег, а дороги покроются льдом

В Ленобласти в понедельник, 21 ноября, снова ожидается небольшой снегопад. В регионе будет морозно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Днем подует юго-восточный, восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Ночью столбики термометров покажут -5...-10 градусов. В некоторых районах подморозит до -15 градусов. Днем температура воздуха составит -3...-8 градусов.
На дорогах гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.
Ранее на Piter.tv: петербуржцев предупредили о гололедице в понедельник.
Фото: Pxhere
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