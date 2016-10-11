Петербуржцев предупредили о гололедице в понедельник

В Петербурге в понедельник, 21 ноября, дороги покроются льдом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 21 ноября в Санкт-Петербурге на дорогах местами гололедица.
Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу
Добавим, что в городе выпадет снег, который только ухудшит климатические условия. Такая погода опасна для автомобилистов.
Водителей призвали соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дороге. Спасатели порекомендовали перейти на зимнюю резину.
Ранее на Piter.tv: в воскресенье в Петербурге будет серо и снежно.
Фото: Pxhere
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