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Петербуржцев предупредили о гололедице в понедельник
Сегодня, 14:55
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Петербуржцев предупредили о гололедице в понедельник

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Водителей призвали соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дороге.

В Петербурге в понедельник, 21 ноября, дороги покроются льдом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 21 ноября в Санкт-Петербурге на дорогах местами гололедица.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Добавим, что в городе выпадет снег, который только ухудшит климатические условия. Такая погода опасна для автомобилистов.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дороге. Спасатели порекомендовали перейти на зимнюю резину. 

Ранее на Piter.tv: в воскресенье в Петербурге будет серо и снежно.

Фото: Pxhere

Теги: гололёд, опасная погода, погода, предупреждение мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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