В музее Достоевского доступна выставка, посвященная балету

В Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского открылась выставка художницы Ирины Зайчиковой, посвященная балету.
Балетная тематика близка художнице: её сестра является выпускницей Хореографического училища им. А.Я.Вагановой и преподавателем классического балета.
Известно, что живопись и графика И.Зайчиковой находятся в частных коллекциях не только России, но и Дании, Греции, Франции, Нидерландах.
Ранее мы сообщили, что во Владимирском соборе пройдет панихида по Достоевскому.
Фото: Pixabay
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