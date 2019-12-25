В музее Достоевского доступна выставка, посвященная балету

Экспозиция открыта до 1 марта.

В Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского открылась выставка художницы Ирины Зайчиковой, посвященная балету.

Балетная тематика близка художнице: её сестра является выпускницей Хореографического училища им. А.Я.Вагановой и преподавателем классического балета.

Известно, что живопись и графика И.Зайчиковой находятся в частных коллекциях не только России, но и Дании, Греции, Франции, Нидерландах.

Ранее мы сообщили, что во Владимирском соборе пройдет панихида по Достоевскому.

Фото: Pixabay