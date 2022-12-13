Отмечается, что мужчина нарушал общественный порядок в вагоне метро.

В московском метро злоумышленник распылил в лицо 65-летнему мужчине содержимое перцового баллончика. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Личность злоумышленника была установлена. Им оказался 27-летний житель столицы. Отмечается, что мужчина нарушал общественный порядок в вагоне метро. Он распылил в лицо пожилому человеку содержимое перцового баллончика.

В пресс-службе прокуратуры Московского метрополитена, отметили, что сотрудники координируют действия правоохранительных органов, чтобы привлечь виновное лицо к уголовной ответственности.

Ранее мы сообщали, что петербуржцам показали дизайн станций метро "Яхтенная" и "Зоопарк".

Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ