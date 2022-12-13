В московском метро студент набросился на сотрудника службы безопасности

Пострадавший сотрудник был госпитализирован, он проходит лечение.

В московском метро студент педагогического колледжа набросился на сотрудника службы безопасности. об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Инцидент произошел в вестибюле станции метро "Саларьево". 18-летний студент проигнорировал неоднократные требования пройти для проверки багажа в досмотровую зону. Затем он ударил рукой одного из представителей службы безопасности.

После этого студент предпринял попытку скрыться и забежал в вагон электропоезда, однако был оперативно задержан сотрудниками полиции. Пострадавший сотрудник был госпитализирован, он проходит лечение. Возбуждено уголовное дело о побоях.

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Видео: МВД-МЕДИА