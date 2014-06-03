В московских аэропортах задержали около 40 рейсов

Задержки объясняют закрытием воздушной зоны.

В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задержали около 40 рейсов. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные сервиса "Яндекс. Расписания".

Утром 5 сентября стало известно о задержке 24 рейсов во "Внуково". В "Домодево" задержаны два рейса, в "Шереметьево" – 14 рейсов. Кроме того, два рейса во "Внуково" отменили.

Задержки объясняют закрытием воздушной зоны. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередной попытке атаковать столицу беспилотниками. Силы ПВО уничтожили дроны в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, а также в Тверской области. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что Песков переадресовал вопросы об атаке беспилотников на Псков в Минобороны.

Видео: Telegram / SHOT