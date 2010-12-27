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В Ленобласти из-за простуды умер младенец
Сегодня, 16:30
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nadiputintseva
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В Ленобласти из-за простуды умер младенец

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Родители сами пытались вылечить дочку.

28 марта в Ленинградской области была зафиксирована смерть новорожденного ребенка, родители которого пытались сами вылечить его от простуды.

Известно, что медики забрали труп ребенка рано утром в городе Кингисеппе. Врачи не обнаружили на теле двухмесячной девочки никаких следов насильственной смерти. Родители рассказали, что в понедельник и их дочери поднялась температура, но родители решили лечить малышку самостоятельно.

Отмечается, что семья не находилась на учете и относится к благополучной. Отец работает докером, а его жена в декретном отпуске. Также в семье уже есть двое детей. Обстоятелсьвта случившегося устанавливаются. 

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что кемеровчанин, потерявший всю семью на пожаре в ТЦ "Зимняя Вишня", рассказал кто закрыл двери в кинозал.

Теги: новости ленобласти , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия

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