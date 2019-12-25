В минувшие выходные в Петербурге и области произошло более 1000 ДТП

В результате аварий скончались трое человек.

В выходные, с 17 по 19 сентября, в Петербурге и области произошло 1147 дорожно-транспортных происшествий. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

В Петербурге произошло 912 аварий, в которых пострадали 23 человека, ранены – 30 человек, трое из них – дети, в результате ДТП никто не погиб. В области произошло 235 аварий, в которых пострадали 22 человека, ранены – 27 человек, пятеро из них – дети, в результате ДТП умерли трое человек.

Ранее мы сообщали, что подросток без прав на мотоцикле протаранил встречный автомобиль.

Фото: Piter.tv