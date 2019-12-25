В метро Петербурга рассказали о самых необычных находках в 2023 году

С января по июнь жители и гости Северной столицы оставили в подземке 2 189 различных вещей.

В метро Петербурга рассказали о самых необычных находках в первой половине 2023 года. Чаще всего вещи, оставленные пассажирами, находили в центре или на конечных станциях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

С января по июнь жители и гости Северной столицы оставили в подземке 2 189 различных вещей. Из них больше половины вернули владельцам. Среди самых странных находок были робот-пылесос, чугунный утюг, обручальное кольцо, аккордеон и другие.

Ранее мы сообщали, что больше 15 станций метро в Петербурге собираются закрыть на ремонт до 2030 года.

Фото: Piter.tv