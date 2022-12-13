Всего эвакуировали 385 человек, из них 58 детей.

В метро Екатеринбурга загорелась вентиляционная камера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел утром 15 марта. На станции метро "Уралмаш" произошло замыкание электрических кабелей. На место происшествия выехали 20 единиц спецтехники и 48 человек личного состава.

Всего эвакуировали 385 человек, из них 58 детей. Пострадавших нет, возгорание локализовано и ликвидировано.

Ранее мы сообщали, что в Свердловской области загорелся ангар на площади 1600 квадратных метров.

Видео: Telegram / МЧС СВЕРДЛОВСК