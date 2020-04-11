"Люди расслабились" и начали пренебрегать правилами.

В мэрии Москвы рассказали о причинах ужесточения ограничений. Заявление сделала заместитель мэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.

По её словам, городские власти внимательно следят за эпидемиологической ситуацией в Москве — и происходящее стало вызывать у них тревогу. Ракова отметила, что на первой неделе после введения ограничительных мер горожане проявили ответственность и соблюдали режим самоизоляции.

Тогда резко сократилось количество машин и людей в городе, - отметила Анастачия Ракова.

Однако сейчас, уверяет чиновница, мэрия увидела, что "люди расслабились" и начали пренебрегать правилами. Автомобилей на улице стало в разы больше — как и гуляющих москвичей.

Все это не могло не подтолкнуть нас к ужесточению правил, - сказала заместитель мэра.

Ранее мы сообщали, что Росгвардия увеличит число патрулей в Москве. Сотрудники будут патрулировать улицы в период всеобщей самоизоляции. По информации пресс-службы, к профилактическим мероприятиям в связи с распространением коронавируса привлекут состав столичного главка. Также к патрулированию столичных улиц привлечены новые наряды ОМОН и вневедомственной охраны.

Видео: Youtube/Блог Сергея Собянина