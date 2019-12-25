В лесах Ленобласти нашли поляну редчайших грибов 

Черные лисички имеют пугающий вид, но есть их можно и даже нужно.

В лесах Ленинградской области местные жители обнаружили редчайшие грибы. Их нашли в Тосненском районе. Об этом сообщили в группе "Грибы и грибники СПб".

На опушке выросли чёрные лисички, эти грибы еще называют Вороночник рожковидный. В России они встречаются редко.

Черные лисички имеют пугающий вид, но есть их можно и даже нужно. Эти грибы являются деликатесом. Один килограмм грибов обойдется в 18 тыс. рублей.

Следует быть осторожными и внимательными. Сбор и повреждение черной лисички запрещен в некоторых регионах нашей страны. Гриб занесен в местные Красные книги.

Ранее синоптик Колесов рассказал, где искать грибы в Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб