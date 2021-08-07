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В Ленобласти малыш получил серьезные травмы, упав с кровати
Сегодня, 11:33
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В Ленобласти малыш получил серьезные травмы, упав с кровати

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Пациент находится в тяжелом состоянии. 

Во Всеволожском районе Ленобласти двухлетний мальчик получил серьезные травмы, упав с двухъярусной кровати. Пострадавший попал в больницу.

По информации Piter.tv, у малыша диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом решетчатой лобной кости справа без смещения костных отломков. Пациент находится в тяжелом состоянии. 

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Добавим, что малыш воспитывается в полной и благополучной семье.

Ранее на Piter.tv: в Ломоносове восьмиклассница упала с крыши заброшенного дома.

Фото: Pxhere

Теги: дети, ленобласть, упал с кровати
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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