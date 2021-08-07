В Ленобласти малыш получил серьезные травмы, упав с кровати

Во Всеволожском районе Ленобласти двухлетний мальчик получил серьезные травмы, упав с двухъярусной кровати. Пострадавший попал в больницу.
По информации Piter.tv, у малыша диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом решетчатой лобной кости справа без смещения костных отломков. Пациент находится в тяжелом состоянии.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Добавим, что малыш воспитывается в полной и благополучной семье.
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Фото: Pxhere
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