В квитанциях некоторых петербуржцев плата за отопление выросла на 50%

Зафиксировали случаи, когда частные обслуживающие компании без причины начислили завышенную плату.

Жители Петербурга возмущаются ростом сумм в платежных квитанциях за отопление в январе. У некоторых плата выросла в 1,5 раза.

Чиновники указали, что цена услуги может увеличиваться из-за погодных условий в городе - на улице в прошлом месяце были низкие температуры. Жалобы горожан изучают отдельно. Представители власти обнаружили, что некоторые обслуживающие компании завышают плату без повода.

Глава жилищного комитета Виктор Борцов отметил, что хрущевки отапливаются хуже, чем современные дома с высокой степенью энергоэффективности. Поэтому старый фонд, по его мнению, отопить сложнее, нужно больше энергии. Из-за этого и растет сумма в платежной квитанции.

Ранее в Piter.tv сообщали, что жителям 57 домов в Выборге вернули деньги за отопление.

Фото: Piter.tv