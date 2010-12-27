Петербуржцу подбросили в квартиру труп женщины

Мужчина сообщил, что в его квартире лежит тело и пропал.

В минувшую субботу в полицию Невского района Санкт-Петербурга позвонил мужчина, который заявил, что в его квартире лежит мертвая женщина. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", звонивший указал, что находится в другом городе и не имеет никакого отношения к ее смерти.

Известно, что в правоохранительные органы обратился 58-летний местный житель. По указанному адресу полицейские обнаружили тело 30-летней уроженки Псковской области, зарегистрированной в деревне Оржцы Ломоносовского района. Она лежала на диване с многочисленными ножевыми ранениями. Сам заявитель после обращения в полицию отключил телефон.

По факту случившегося ведется проверка. Устанавливаются причину случившегося.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Васильевском районе в пожаре погибли два человека.