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В квартирном пожаре погиб мужчина на Павловском шоссе
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В квартирном пожаре погиб мужчина на Павловском шоссе

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Спасателям пришлось эвакуировать 13 человек. Еще двоих женщин госпитализировали. 

В квартирном пожаре погиб мужчина на Павловском шоссе. Об этом 19 апреля рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

По данным МЧС, загорелась четырехкомнатная квартира в доме 31 по Павловскому шоссе. Позже пожару присвоили повышенный номер сложности 1БИС. Квартира сгорела по всей площади – 70 квадратных метров. Спасателям пришлось эвакуировать 13 человек. Еще двоих женщин госпитализировали. 

Пожар локализовали в 16:43. В тушении огня принимали участие спасателей, было задействовано пять единиц техники.

Ранее при пожаре в квартире на Одесской пострадала женщина. Возгорание произошло на кухне.

Фото: Piter.tv 
 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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