В квартире пенсионера на улице Матроса Железняка после пожара нашли арсенал

Хозяин дома госпитализирован в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 9 февраля, благодаря пожару в Приморском районе. удалось обнаружить арсенал оружия и боеприпасов. Об этом стало известно из сообщения АН "Оперативное прикрытие".

Около пяти часов утра в квартире одного из домов на улице Матроса Железняка начался пожар. В результате него пострадал 73-летний мужчина, хозяин дома, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии с отравлением смесью дымов.

В ходе проведения мероприятий по ликвидации пожара, в квартире был обнаружен целый "склад" с оружием и боеприпасами: патроны самого разного калибра, отечественный карабин и незарегистрированные пистолеты "Вальтер" и "АЛ-1" без номеров.

Находки передали криминалистам для дальнейшего исследования.

Ранее мы писали, что за январь в Ленобласти обезвредили более 300 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Фото: pexels