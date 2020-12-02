В квартире на улице Севастьянова сгорел балкон

К счастью, никто не пострадал.

Раннее утро пятницы, 20 августа, для жителей дома №28к1 по улице Севастьянова в Колпинском районе выдалось беспокойным: в одной из квартир начался пожар, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу и области.

Прибывшие на место спасатели установили, что в однокомнатной квартире выгорел балкон на площади 5 "квадратов". Как именно началось возгорание, неясно. К счастью, обошлось без пострадавших. С огнем справились за полчаса.

К ликвидации пожара привлекли 4 единицы техники и 17 человек личного состава.

Ранее мы писали, что пожар в частном доме на Рябовском шоссе тушили 9 спасателей.

Фото: Piter.tv