Пожар в частном доме на Рябовском шоссе тушили 9 спасателей

Причина возгорания пока неизвестна.

В пятницу, 20 августа, около 8:17 сотрудники МЧС получили сигнал о пожаре в Красногвардейском районе, в частном доме №90 по Рябовскому шоссе.

Прибывшие на место спасатели установили, что в комнате обгорела стена и обстановка на площади 4 кв. метра. К счастью, никто не пострадал. Причины пожара не установлены. С огнем справились к 8:38 две единицы техники и девять человек личного состава.

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Фото: Piter.tv