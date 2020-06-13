В квартире на Стачек после пожара обнаружили тело погибшего

Пожар охватил отдельную двухкомнатную квартиру.

Стало известно, что после пожара на проспекте Стачек найден труп. Как сообщил портал 78.ru 13 июня, пока еще неизвестно, умер ли мужчина в результате пожара или по другой причине.

Уточняется, что в доме №156 по проспекту Стачек горела двухкомнатная квартира, которая была сильно захламлена. В комнате на 20 квадратных метров огонь охватил 15 из них, причем в коридоре выгорел один квадратный метр площади.

Ранее мы сообщали о том, что в Отрадном горел недостроенный торговый комплекс. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.

Фото: Piter.tv