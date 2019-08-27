В "квалификационную яму" попали почти 34 млн россиян

Это значит, что компетенции трудящихся избыточны или недостаточны для занимаемой должности.

В "квалификационную яму" (иначе кадровую) попали почти 34 млн россиян. Это значит, что компетенции трудящихся в России человек избыточны или недостаточны для занимаемой должности. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на доклад международной консалтинговой компании BCG и World Skills, подготовленный при поддержке госкорпорации "Росатом".

Согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), треть работников по всему миру сталкиваются с указанной проблемой. "Квалификационная яма" затрагивает 1,3 млрд работников. Прогнозируется, что через 10 лет этот показатель вырастет еще на 100 млн человек.

Как отмечается в докладе, проблема так называемой "квалификационной ямы" является одной из главных проблем на рынке труда. Современные технологии, искусственный интеллект, роботы и интернет оставляют без работы миллионы человек. С каждым годом ситуация лишь усугубляется.

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Видео: YouTube/Poly