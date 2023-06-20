Информации о пострадавших нет.

В крупном парке развлечений в Германии произошел пожар. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Инцидепт произошел вечером 19 июня в федеральной земле Баден-Вюртемберг недалеко от коммуны Руст. В местном парке развлечений начался крупный пожар. На место прибыл большой контингент пожарных. Посетители были эвакуированы. Информации о пострадавших нет.

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Видео: Telegram / РИА Новости