В крупных мегаполисах животные стали крупнее

Связывают это с доступностью пищи и безопасностью.

Ученые из Музея естественной истории Флориды выяснили, что урбанизация ведет к росту размеров и массы тела млекопитающих в крупных городах. Исследование было опубликовано в журнале Communications Biology.

Исследователи связывают этот факт с безопасностью и доступностью пищи на улицах и свалках. Так, ученые замерили длину и массу тела у 140,5 тыс. животных, которые представляют 100 видов млекопитающих Северной Америки и собранных на протяжении последних 80 лет. Оказалось, что средние размеры тела большинства животных увеличились, несмотря на высокую температуру.

Однако таким образом не все животные реагируют на урбанизацию. Некоторые животные уменьшаются.

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