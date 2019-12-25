В конце апреля Александр Беглов выступит в ЗакСе с ежегодным отчетом

Спикер ЗакСа отметил, что 2021 год был непростым.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступит перед депутатами ЗакСа с ежегодным докладом 28 апреля. Ради выступления градоначальника традиционное заседание в среду перенесли на четверг.

Беглов будет отчитываться о проделанной за прошлый год работе. Депутаты могут задавать свои вопросы заранее. Кроме того, вопросы в чат-боте Telegram @Zaks_vopros_bot могут задать и горожане. Губернатор ответит на пять, а на остальные ответ можно будет получить в соцсетях.

Прошедший год был непростым. Город восстанавливался после карантинных ограничений, введенных во время пандемии. Период повышенной готовности отразился на всех без исключения. Насколько эффективными оказались антикризисные меры – нам предстоит оценить по итогам отчета. Александр Бельский, спикер ЗакСа.

До этого с докладом выступала детский омбудсмен по Петербургу Анна Митянина.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга