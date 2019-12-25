В комтрансе Петербурга рассказали, как можно обжаловать штраф

Жалобу можно подать в сам комитет или в суд.

В комитета по транспорту Петербурга рассказали, что нужно сделать, если вы хотите оспорить штраф, назначенный ведомством.

Оспорить штраф можно в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления по делу об административном правонарушении. Если вы подаете заявление в Комитет, то в жалобе должно быть указано должностное лицо. При обжаловании штрафа за несоблюдение правил остановки и стоянки жалоба подается на имя председателя комитета по транспорту. В случае штрафа за нарушение правил пользования платной парковкой – на имя начальника Управления административной практики комитета по транспорту.

Если вы подаете жалобу в суд общей юрисдикции, то в ней должно быть указано наименование суда. Подробную информацию можно найти на сайте ведомства.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге появится приложение для фиксации нарушений парковки во дворах.

Фото: Piter.TV