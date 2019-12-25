В комитете по культуре рассказали о причинах отмены концерта Моргенштерна в Петербурге

Чиновники признали, что организаторы принесли исправленную заявку, однако сделали это слишком поздно.

Представители комитета по культуре Петербурга рассказали, что повлияло на отмену концерта в Северной столице рэпера Моргенштерна. Слова источников в Смольном приводит портал "Фонтанка". В частности, главной причиной отмены мероприятия стала неправильно поданная заявка на проведение выступления.

В заявке, которую отправили организаторы, не была отмечена предельная вместимость площадки. Кроме того, в документе оказались перепутаны мероприятия — вместо Моргерштерна в тексте было написано про хип-хоп фестиваль "Маятник Фуко". Помимо этого, в заявке отсутствовало указание систем контроля числа людей.

Чиновники признали, что организаторы принесли исправленную заявку, однако сделали это слишком поздно. Согласования проходят не позднее, чем за пять дней до мероприятия, добавили в Смольном. Отдельно было отмечено, что жалоб на выступления рэпера они не получали.

После появившихся сообщений СМИ об отмене концерта Моргенштерна, во встрече мероприятия в соцсети "ВКонтакте" появилось еще одно заявление организаторов о причине отмены концерта.

Так как за последний час общественные организации поведали всему миру, что наш концерт отменен, делимся с вами официальным заявлением о переносе концерта от организаторов: "Проведение концерта такого мощного артиста, как MORGENSHTERN в формате сидячего партера было бы надругательством над творчеством Алишера и его публикой. Мы уверены, что концерт состоится в ближайшие недели, как только последние коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге будут, наконец, сняты! А любые заявления странных общественных организаций — банальная попытка паразитирования на чужой славе." организаторы концерта 16 мая

Концерт Моргенштерна в Петербурге решили перенести. Об этом 12 мая сообщили организаторы выступления в Музее стрит-арта.

Однако представитель Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина рассказала об отмене выступления. В комментарии ТАСС директор Лиги безопасного интернета заявила, что родительские организации отправили обращения в адрес городских властей. Предметом беспокойства, отмечает Мизулина, стало возможное продолжение пропаганды наркотиков среди детей исполнителем.

Фото: ВКонтакте / morgenshternspb2021