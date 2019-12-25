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В июньские праздники с петербургских улиц собрали 600 кубометров мусора
Сегодня, 11:40
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В июньские праздники с петербургских улиц собрали 600 кубометров мусора

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За неделю для очистки дорог было использовано более 500 литров специального шампуня.

В праздничные дни, с 11 по 13 июня, с улиц Петербурга вывезли более 600 кубометров мусора, собрали 900 тонн пыли и грязи. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству. 

Всего за 8 дней, с 6 по 13 июня, было собрано почти 1500 кубометров бытовых отходов и 2,3 тыс. тонн смета. Для мытья улиц израсходовали 43 тысяч кубометров воды и 500 литров моющего средства. 

Сегодня город убирают почти 500 единиц техники и 876 работников ручного предприятия. На территории зеленых зон дополнительно трудятся еще тысяча человек.

Напомним, на минувших выходных в Петербурге отмечали 350-летие Петра и День России. После этого городу требовалась тщательная уборка. 

Ранее Piter.tv показал, как петербуржцы празднуют именины Петра I. 

Фото: комитет по благоустройству

Теги: благоустройство, мусор, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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