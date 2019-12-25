В июньские праздники с петербургских улиц собрали 600 кубометров мусора

За неделю для очистки дорог было использовано более 500 литров специального шампуня.

В праздничные дни, с 11 по 13 июня, с улиц Петербурга вывезли более 600 кубометров мусора, собрали 900 тонн пыли и грязи. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Всего за 8 дней, с 6 по 13 июня, было собрано почти 1500 кубометров бытовых отходов и 2,3 тыс. тонн смета. Для мытья улиц израсходовали 43 тысяч кубометров воды и 500 литров моющего средства.

Сегодня город убирают почти 500 единиц техники и 876 работников ручного предприятия. На территории зеленых зон дополнительно трудятся еще тысяча человек.

Напомним, на минувших выходных в Петербурге отмечали 350-летие Петра и День России. После этого городу требовалась тщательная уборка.

Ранее Piter.tv показал, как петербуржцы празднуют именины Петра I.

Фото: комитет по благоустройству