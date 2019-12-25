В июне средний размер потребкредита достиг рекордных 303,3 тыс. рублей

В прошлом месяце самый большой средний размер выданных потребкредитов в Петербурге составил 458,2 тыс. рублей.

В субботу, 17 июля, стало известно, что в июне этого года средний размер потребительского кредита обновил апрельский рекорд и достиг 303,3 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, по данным НБКИ, средний размер выданных потребительских кредитов увеличился на 7,2% по сравнению с маем и составил рекордные 303,3 тыс. рублей, в мае отметка достигла 283 тыс. рублей. Если сравнить показатели аналогичного периода прошлого года, то средний чек вырос почти на половину, на 41,8% (в июне 2020 года - 214 тыс. рублей).

Отмечается, что в прошлом месяце самый большой средний размер выданных потребкредитов в Петербурге составил 458,2 тыс. рублей. В других регионах России этот показатель в Москве - 580, 2 тыс. рублей, в Ямало-Ненецком АО - 533,3 тыс. рублей, Московской области - 465,5 тыс. рублей. По словам экспертов, практически во всех регионах страны был отмечен рост среднего чека потребкредита.

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