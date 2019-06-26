В июле более 250 тысяч петербуржцев обратились в Службу 122

Оставить заявку на вызов врача можно также через специальный телеграм-бот.

В начале августа специалисты подвели итоги месяца: за июль петербуржцы обратились в Службу 122 более 115 тыс. раз для вызова врача на дом, более 107 тыс. раз для записи к специалисту и около 20 тыс. раз для консультаций, связанной с вакцинацией.

Также 5 тыс. раз поступили звонки по социально-значимым вопросам. Петербуржцы интересовались наличием вакцин в поликлиниках, когда обновится сертификат после ревакцинации, вопросы из сферы жилищно-коммунального хозяйства – как оплатить квитанцию, куда обращаться для выяснения вопросов о корректности выставленных счетов за коммунальные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

В среднем, в сутки поступало 8 тыс. звонков. Нагрузка стала больше по понедельникам. Самым тяжелым рабочим днем для службы стало 27 июля, тогда позвонили 16 тыс. раз.

Позвонить можно в любое время суток в любой день недели, звонки бесплатны на территории города. За пределами Петербурга Служба 122 доступна по телефону (812) 246-5-122. Стоимость вызовов определяется в соответствии с тарифами сотового оператора. Оставить заявку на вызов врача на дом можно через бот в телеграме.

Ранее мы писали, что число выявленных случаев COVID-19 в Петербурге за сутки составило 1635.

Фото: Смольным