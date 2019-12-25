В хозяйстве Ленинградской области начался сев озимых культур

В прошлом году сев начали на две недели позже.

В понедельник, 16 августа, в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области рассказали Piter.tv, что хозяйства "Гомонтово", "Приневское", "Оредежский" и "Идаванг Луга" уже приступили к севу озимого рапса. В прошлом году сев начался на две недели позже.

Выращенная культура пойдет на производство высокобелковых кормов для скота и масла. Отмечается, что в этом году под весеннюю посевную вспахали 1,7 тыс. га зяби, это на 86% больше, чем в прошлом году.

Лето этого года показало, что озимые посадки при хорошей перезимовке дают в нашем регионе высокий урожай, поэтому в этом году аграрии решили увеличить площади под озимые до 12 тысяч гектаров. заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко

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