Во время реставрации усадьбы "Уткина дача" нашли кинопленку с "Ленфильма"

Историческую усадьбу "Уткина дача" воссоздают по чертежам XIX века, картинам и фотографиям.

Во время реставрации усадьбы "Уткина дача" в служебном корпусе нашли кинопленку "Ленфильма". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Когда-то в корпусе располагались реставрационные мастерские киностудии. Экспонат лежал на чердаке. Также во время работ по прокладке инженерных сетей рабочие обнаружили чернильницу, старый утюг и конек.

Сейчас идет реставрация Главного дома. Специалисты реставрируют фасады и внутреннюю отделку здания. Музейный комплекс "Уткина дача" является филиалом Государственного музея городской скульптуры.

Оно было практически предаварийное. Внутри здания был разрушен один свод. Все аварийные моменты мы убрали. Мы усилили стену, фундамент, воссоздали кровлю. Уже приближаемся к чистовой и отделочной работе. В ротонде, например, у нас будет воссоздан искусственный мрамор, живопись, лепка. Евгений Кузнецов, заведующий филиалом "Уткина дача".

В будущем в здании расположится центр по работе с детьми. Все работы завершатся в 2024 году.

Фото: Вконтакте / Музейный комплекс "Уткина дача" / Юлия Тисленок