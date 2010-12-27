В горящей коммуналке на Васильевском острове погибла женщина

Сосед по коммуналке, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджог комнату пожилой женщины

12 ноября в ночном пожаре на Васильевском острове заживо сгорела женщина, квартиру которой, по предварительной версии, поджог пьяный сосед.

В службу спасения в 21:21 поступил звонок о пожаре на 8-й линии Васильевского острова в доме 63. Горела одна из комнат пятикомнатной коммуналки, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Прибившие на место пожарные потушили огонь примерно за 40 минут.

Когда спасатели проникли внутрь обгоревшей комнаты, они обнаружили обгоревший труп 54-летней хозяйки, пенсионерки. В указанной квартире был задержан возможный поджигатель. Им оказался 55-летний мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчину доставили в 30 отдел полиции. Идет дальнейшая проверка.