Экологи выезжали на аварийные ситуации и плановые обследования после их ликвидации 34 раза.

В понедельник, 29 апреля, стало известно, что в городе на Неве утилизировали полтонны химических отходов. Об этом информируют в пресс-службе администрации Петербурга.

Так, с 22 по 28 апреля, специалисты 34 раза выезжали во время аварийных ситуаций по разным адресам и проводили замеры после ликвидации аварий.

Экологической аварийной службой ликвидированы разливы нефтепродуктов в Адмиралтейском и Колпинском районах, вывезено 15 килограммов нефтесодержащих отходов. За неделю проведена уборка наплавного мусора с акватории водных объектов города. Всего собрано 88 кубических метров отходов сказано в сообщении

Известно, что за этот период времени из Северной столицы вывезли на утилизацию 265 килограммов нефтесодержащих отходов, а также более 500 килограммов химических отходов.

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржцы пожаловались на слив отходов в Орловский карьер

Фото:pixabay