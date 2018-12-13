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В городе на Неве утилизировали полтонны химических отходов
Сегодня, 22:26
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В городе на Неве утилизировали полтонны химических отходов

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Экологи выезжали на аварийные ситуации и плановые обследования после их ликвидации 34 раза.

В понедельник, 29 апреля, стало известно, что в городе на Неве утилизировали полтонны химических отходов. Об этом информируют в пресс-службе администрации Петербурга.

Так, с 22 по 28 апреля, специалисты 34 раза выезжали во время аварийных ситуаций по разным адресам и проводили замеры после ликвидации аварий. 

Экологической аварийной службой ликвидированы разливы нефтепродуктов в Адмиралтейском и Колпинском районах, вывезено 15 килограммов нефтесодержащих отходов. За неделю проведена уборка наплавного мусора с акватории водных объектов города. Всего собрано 88 кубических метров отходов

сказано в сообщении

Известно, что за этот период времени из Северной столицы вывезли  на утилизацию 265 килограммов нефтесодержащих отходов, а также более 500 килограммов химических отходов.

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржцы пожаловались на слив отходов в Орловский карьер

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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