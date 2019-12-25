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В Петербурге состоится Кубок по регби-7
Сегодня, 12:56
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В Петербурге состоится Кубок по регби-7

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Спортсмены продемонстрируют борьбу, захваты, силу, скорость и умение работать в команде.

В воскресенье, 14 ноября, в 11:00 в малой спортивной арене "Петровский" пройдет Кубок Санкт-Петербурга по регби-7. Мероприятие проведет центр патриотического воспитания молодежи "Дзержинец" совместно с Федерацией Регби Санкт-Петербурга, комитетом по физической культуре и спорту при поддержке комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

К участию приглашены молодые люди от 18 до 35 лет. Спортсмены покажут борьбу, захваты, силу, скорость и умение работать в команде. Кубок проводят второй год подряд. В прошлом году организаторы получили большой положительный отклик, поэтому было принято решение продолжить традицию.

Ранее мы писали, что бойца ММА Усмана Нурмагомедова и его друга в ближайшее время намерены увезти в Каспийск.

Фото: Michael Brandtner / Википедия

Теги: кубок по регби-7, петербург, спорт
Категории: Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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