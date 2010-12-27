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В гараже на севере Москвы обнаружили мумию человека в чехле от сноуборда
Сегодня, 12:07
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MShaffter

В гараже на севере Москвы обнаружили мумию человека в чехле от сноуборда

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Тело нашла женщина, которая арендовала гараж.

В одном из гаражей на севере Москвы обнаружено мумифицированное тело.

Жуткую находку обнаружила женщина, арендовавшая данный гараж на Дубнинской улице столицы. В чехле для сноуборда она обнаружила мумифицированное тело человека. Сообщается, что тело принадлежит мужчине, смерть наступила около 4 месяцев назад. 

В настоящее время устанавливается личность мужчины и все обстоятельства случившегося.

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Фото: mercedeslorenzo.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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